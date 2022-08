Minervois 2019

Le Secret de Mathilde – Château de Gourgazaud

Languedoc – France

Code : 14758824

Prix : 18.75 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Des viandes grillées sur le barbecue. Bœuf, bison, agneau…

Ça fait tout près de 20 ans que je déguste les produits du Château de Gourgazaud et aucun de leurs vins ne m’a jamais laissé sur ma « soif » à ce jour. La nouvelle cuvée de ce domaine familial se nomme Le Secret de Mathilde. C’est encore une fois, toute une réussite pour le prix! Le haut pourcentage de vieilles vignes de syrah dans l’assemblage offre une très belle expression aromatique et gustative au vin. C’est invitant, sudiste, envoutant et impeccable pour moins de 19 $! Les plus patients oseront l’attendre encore 3-4 ans à l’horizontal dans leur réserve personnelle.