Monastrell 2017

Time Waits for No One - Finca Bacara

Jumilla - Espagne

Code : 14022391

Prix : 18.40 $

Disponibilités : 25 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Des viandes grillées tel que du boeuf, de l'agneau ou du porc.

Ce 100 % mourvèdre ibérique offre un profil aromatique et gustatif qui est similaire à de nombreuses cuvées du Nouveau Monde. C'est moderne, boisé, gourmand et de bonne mouture comme type de vin. On y sent des notes de poudre de cacao, de café moulu, de moka... Ses 6 ans d'âge lui vont à ravir et le produit n'est pas à bout de souffle. Buvez la bouteille au courant des 18 à 24 prochains mois pour pleinement en profiter.