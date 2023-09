Old Vine Chenin Blanc 2022

Kloof Street - Mullineux

Swartland - Afrique du Sud

Code: 12889409

Prix: 22.80 $

Disponibilités: 220 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Un croque-monsieur, une fondue au fromage ou un grilled cheese de fromage du Québec.

Cette cuvée sud-africaine fera assurément craquer les papilles de nombreux amoureux de bons vins blancs ! Ses parfums de cire chaude, de miel, de citronnelle et de poire bien mur ne laisseront personne indifférent. Même son de cloche pour son gustatif qui est huileux, gras, sphérique et bien lancé. Les harmonisations mets et vins seront nombreuses car la texture et la fraicheur sont au rendez-vous. Il vous sera possible d'oublier la bouteille encore 3 bonnes années en cave.