Salento 2012

Notarpanaro - Taurino Cosimo

Les Pouilles - Italie

Code: 709451

Prix: 21.15 $

Disponibilités: 260 bouteilles en ligne et 245 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Une entrecôte grillée et sa poêlée de champignons sauvages.

Un vin de plus de 10 ans d'âge à seulement 21 $? Tout à fait et il tient encore la route en plus ! Sans être d'une forme olympique, le produit a bien vieillit et il se déguste encore très bien. Servez-le assez frais, ne le glissez pas en carafe et vous serez agréablement surpris et charmé par son bouquet de feuilles mortes, de cuir, de vinaigre balsamique et de mine de crayon plomb. Ne l'oubliez pas plus de 2 ans dans votre réserve pour éviter les déceptions.