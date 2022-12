Un expressif et très généreux cru ibérique exclusivement fait de tempranillo !

Tempranillo 2019

Single Vineyard – Bodegas Volver

La Mancha - Espagne

Code : 11387327

Prix : 21.90 $

Disponibilités : 185 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Un tomawak de bœuf ou un côte de cerf et leur « forêt complète » de champignons sauvages sautés au beurre.

Vous aimez les rouges intenses et gourmands au profil Nouveau Monde possédant des saveurs affirmées ? Si tel est le cas, mettez la main sur cette quille espagnole de bonne mouture ! L’olfactif est engageant et il ne laissera personne indifférent en dégustation. Même son de cloche pour la bouche qui est pleine, juteuse, boisée et abondement fruitée. Les bouches fragiles et les amoureux de Beaujolais Nouveaux devraient s’abstenir car il y a de la chair autour de l’os sous le bouchon de cette cuvée européenne. Aucun souci à l’oublier encore de 5 à 7 ans en cave.