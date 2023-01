Terre Siciliane 2021

Radice – Vino Lauria

Sicile – Italie

Code : 14420410

Prix : 26.55 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Servir à 12-13 degrés Celsius

Des mets d'inspiration asiatiques à base de poulet, de crevette, de porc, de sésame, d'agrume, de gingembre...

Ce vin de macération sicilien en offre beaucoup, et ce autant au niveau olfactif que gustatif. On aime ses enivrants parfums d'agrumes et d'épices douces mais également son enveloppante et caressante bouche qui saura vous faire effectuer de nombreuses harmonisations mets-vins à table. Vous pourrez l'oublier au moins 3 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre réserve.