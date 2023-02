Valpolicella Classico Superiore 2019

Ripasso - Albino Armani - Cantina in Marano

Vénétie - Italie

Code : 13893178

Prix : 21 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'oxygéner au moins une bonne trentaine de minutes en carafe.

Des côtelettes d'agneau, un magret de canard, un filet mignon de boeuf...

Faites une balade au pays de Roméo & Juliette pour la St-Valentin en mettant la main sur ce charmant et envoutant rouge italien! Une cuvée aussi expressive qu'engageante qui saura mettre de la couleur et de la saveur lors de votre soirée en tête à tête. Les plus patients oseront l'oublier encore 4-5 bonnes années en cave.