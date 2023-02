Vin Mousseux Rosé 2021

Prosa - Meinklang

Burgenland - Autriche

Code : 14651824

Prix : 18.15 $

Disponibilités : 250 bouteilles en ligne et 215 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Des tapas à base de tomate, d'olives, de poivrons marinés, de charcuteries...

Ce fort réussi mousseux d'Europe de l'est confirme une fois de plus la constance et la fiabilité de la gamme entière du domaine autrichien Meinklang. C'est bio, c'est frais, c'est croquant et d'une efficacité exemplaire. Le candidat parfait à l'apéro mais également avec de nombreuses entrées en passant à table. Buvez la bouteille au courant des 6 à 12 mois suivant son achat pour pleinement en profiter.