Viognier 2022

Élégance - Les Domaines Auriol

Languedoc-Roussillon - France

Code : 15092391

Prix : 14.50 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Des mets asiatiques à base de poissons crus, de poulet, de fruits de mer ou même un simple mais ô combien efficace poke bowl.

Voici un efficace, honnête, plaisant et tout à fait recommandable viognier du sud de la France. Pour moins de 15 $, vous serez en présence d'un blanc qui pourra être servi autant à l'apéro que par la suite sur des entrées froides. C'est loin d'être un « grand cru » mais c'est encore plus loin d'être un maigrichon et vulgaire « pinard commercial ». Buvez la bouteille au courant des 6 à 12 mois à venir pour pleinement en profiter.