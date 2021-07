Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Si vous êtes prêt à donner corps à des idées innovatrices et à vous joindre à une entreprise qui encourage, le développement professionnel et le bien-être de ses employés, l’équipe Bell est faite pour vous.

L’équipe Bell Média produit et diffuse le meilleur contenu canadien et étranger sur ses plateformes de médias numériques, de télévision, de radio et de publicité extérieure. Nous recherchons des gens novateurs et dotés d’esprit d’équipe qui sont désireux de donner encore plus de visibilité à quelques-unes des marques les mieux connues au pays en matière de divertissement.



Bell Media est à la recherche d’une assistante administrative professionnelle, rigoureuse et orientée vers les résultats qui possède de nombreuses compétences en administration et en coordination dans un environnement trépidant et stimulant, afin de soutenir le directeur général ainsi que ses équipes de direction de Québec, du Saguenay, du Bas Saint-Laurent et de l’Abitibi. La candidate retenue fournira un soutien administratif, technique et en matière de recherche et de production de rapports, tout en respectant la confidentialité des renseignements. Cela comprend la production d’une variété de documents et d’ébauches de correspondance, l’examen et l’établissement de la priorité du matériel, ainsi que l’établissement du calendrier et la mise à jour des dossiers des employés.



Tâches et responsabilités :



• Fournir du soutien administratif au directeur général et au personnel cadre.

• Gérer l’agenda du directeur général, en établir les priorités et organiser les réunions.

• Lire les messages et le courrier de son supérieur afin d’établir l’ordre de priorité et y donner suite.

• Gérer le compte de dépenses des directeurs.

• Organiser et coordonner les déplacements.

• Coordonner les réunions hebdomadaires des directeurs et des supérieurs immédiats, ce qui comprend l’ordre du jour, la logistique, les suivis et les mesures à prendre, et en rédiger le procès-verbal.

• Planifier, organiser et coordonner les réunions internes.

• Traiter les demandes et assurer la liaison avec divers services et des clients internes et externes.

• Tenir à jour les dossiers des ressources humaines du service, traiter les transactions RH dans le système SAP RH et veiller à l’exactitude des données et au respect des échéances.

• Préparer des présentations, des documents et d’autres rapports au besoin, et coordonner les rapports demandés par les directeurs.

• Assurer le suivi des vacances des directeurs.

• Gérer le paiement des factures.

• Gérer des projets spéciaux, au besoin, au cours de l’année.



Compétences et habiletés essentielles :



• Esprit d’initiative et capacité de travailler sous un minimum de supervision

• Sens aigu de l’organisation et capacité de gérer diverses demandes et requêtes en fonction de leur priorité respective

• Solides compétences en informatique (applications Excel, Word, PowerPoint et Outlook de MS Office)

• Connaissance des systèmes LSCP, Ariba et SAP RH

• Capacité de travailler efficacement sous pression

• Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite, capacité de rédiger diverses lettres, notes de service, etc., destinées à des clients internes et externes de tous les niveaux, ainsi que de corriger et de modifier les présentations, et habileté à énoncer clairement et à clarifier les demandes

• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité d’interagir avec assurance, courtoisie et professionnalisme avec les clients de tous les niveaux

• Capacité d’apprendre facilement

• Maîtrise parfaire du français parlé et écrit

• Dossier d’assiduité exceptionnel

• Respect de la confidentialité et discrétion

• Très haut niveau d’éthique et de professionnalisme



Le bilinguisme est un atout (français et anglais). Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Cadre

Statut du poste : Employé permanent - temps plein

Lieu de travail : Canada : Québec : Ville de Québec

Date limite pour postuler : 2021-07-29

Afin que votre candidature soit prise en considération pour ce rôle, veuillez postuler directement en ligne. Les candidatures soumises par courriel ne seront pas acceptées.

Chez Bell, nous n’acceptons pas seulement la différence, nous la célébrons. Nous nous engageons à créer un milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les membres du personnel se sentent valorisés, respectés et soutenus, et peuvent atteindre leur plein potentiel.

Nous encourageons les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des accommodements sont mis en place sur demande pour les candidats qui prennent part à toutes les étapes du processus de sélection. Pour faire une demande en toute confidentialité, envoyez un courriel directement à votre recruteur ou à l’adresse recrutement@bell.ca afin qu’il soit possible de prendre les dispositions nécessaires. Si vous avez des questions au sujet des mesures d’accessibilité aux emplois chez Bell, écrivez à notre équipe Diversité et inclusion à l’adresse inclusion@bell.ca.