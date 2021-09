Boulangerie Auger embauche !

Leader mondial en fabrication de ressorts pour les véhicules automobiles et récréatifs depuis 35 ans, Ressort Liberté a présentement des postes à combler à l’ingénierie, à la logistique et en usine. Quarts de travail de jour, soir, nuit et fin de semaine avec bonification pour certains quarts. Salaire concurrentiel, assurances collectives, REER collectif, activités sociales et bien plus !