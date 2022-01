Commence l'année avec de nouveau défis !

La CCAP est une entreprise de télécommunication en constante évolution. Le succès de notre Coopérative repose d'abord et avant tout sur les services que nous proposons par le biais de notre personnel. Nous sommes donc consciencieux d'offrir à nos employés les meilleures conditions d'emploi possibles.

Technicien niveau 1 (support )

Technicien à la paie et à la comptabilités

Technicien niveau 1 | support (poste permanent / temps plein)

Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien niveau 1 qui aura pour rôle d’offrir le soutien technique à la clientèle en personne, par téléphone ou par courriel. En plus de faire le diagnostic du problème et d’apporter les solutions appropriées autant pour les clients résidentiels que commerciales, il participera au développement d’outils de suivi et de contrôle visant à maintenir et améliorer la qualité des services/produits offerts ainsi qu’à l’implantations des nouveaux produits.

Des avantages pour toi !

Éligible au Boni de bienvenue, 1000$*

Salaire à partir de 24.34 $/h (37,5 heures par semaine | horaire sur rotation (1 jeudi soir sur 2) Régime d’assurance collective défrayé à 100% par l’employeur et assurance maladies graves

Avantages sociaux concurrentiels (PAE et télémédecine, REER avec contribution de l’employeur, etc.)

Rabais employés sur les équipements et les services ainsi que plusieurs autres avantages

À moins de 15 min du centre-ville

Profil recherché

Diplôme d’études collégiales (DEC) en électronique ou informatique

Un an dans une fonction similaire

Tu es une personne qui aime travailler en équipe, qui a de bonnes connaissances en informatiques et qui a cœur la satisfaction de la clientèle ? Fais-nous parvenir ta candidature via le formulaire prévu à cet effet au www.ccapcable.com section Carrières.

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la formeféminine. *Certaines conditions s’appliquent.

Technicien à la paie et à la comptabilité (poste permanent / temps plein)

Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien à la paie et à la comptabilité qui aura pour rôle de porter assistance à l’équipe en place pour les différents processus comptable (production de chèques, encaissements, écritures de grand-livre) et la gestion de la paie. Il devra apporter son soutien et répondre aux demandes d’information du personnel et des gestionnaires relativement à la paie, aux régimes d’avantages sociaux, ainsi qu’à l’utilisation des différentes plateformes.

Éligible au Boni de bienvenue, 1000$*

Salaire à partir de 23.18 $/h (37,5 heures par semaine)

Régime d’assurance collective défrayé à 100% par l’employeur et assurance maladie graves

Avantages sociaux concurrentiels (PAE et télémédecine, REER avec contribution de l’employeur, etc.)

Rabais employés sur les équipements et les services ainsi que plusieurs autres avantages

À moins de 15 min du centre-ville

Profil recherché

Diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité et en gestion

1 an dans une fonction similaire

Accréditation ACP est un atout

Connaissance du système informatique Acomba et des logiciels reliés à ses activités

Connaissances approfondies des lois et normes du travail fédérales

Tu es une personne discrète, rigoureuse et méthodique et pour qui efficacité et travail d’équipe sont indissociables? Fais-nous parvenir ta candidature via le formulaire prévu à cet effet au www.ccapcable.com section Carrières.

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la formeféminine.