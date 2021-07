Bell Media est à la recherche d’une assistante administrative professionnelle, rigoureuse et orientée vers les résultats qui possède de nombreuses compétences en administration et en coordination dans un environnement trépidant et stimulant, afin de soutenir le directeur général ainsi que ses équipes de direction de Québec, du Saguenay, du Bas Saint-Laurent et de l’Abitibi.