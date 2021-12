Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Si vous êtes prêt à donner corps à des idées innovatrices et à vous joindre à une entreprise qui encourage, le développement professionnel et le bien-être de ses employés, l’équipe Bell est faite pour vous.

L’équipe Bell Média produit et diffuse le meilleur contenu canadien et étranger sur ses plateformes de médias numériques, de télévision, de radio et de publicité extérieure. Nous recherchons des gens novateurs et dotés d’esprit d’équipe qui sont désireux de donner encore plus de visibilité à quelques-unes des marques les mieux connues au pays en matière de divertissement.

Titre du poste : Coordonnateur aux ventes, Bell Média

Statut du poste : Permanent- temps plein

Lieu : 900, rue d'Youville 1er étage, Québec, QC.

Salaire : Selon les compétences et l’expérience



Responsabilités:

Relevant du directeur, Ventes locales, le coordonnateur, Ventes locales aura les responsabilités suivantes :

Collaborer quotidiennement avec les clients, les agences de publicité et les stations de radio et jouer un rôle de soutien auprès d’un groupe défini de professionnels de l’équipe Ventes nationales (radio)

Assurer la saisie des contrats et en vérifier l’exactitude avant de les transmettre aux stations et aux clients

Recueillir et fournir des renseignements particuliers sur les stations de radio, selon les besoins des clients

Gérer les divergences dans les contrats et les repasses gratuites

Gérer les contrats existants pour s’assurer que tous les engagements sont respectés

S’acquitter de fonctions de soutien générales dans l’équipe

Contribuer occasionnellement à la planification des événements, célébrations et présentations destinés aux clients

Compétences :

Études collégiales ou universitaires avec expérience en ventes

Deux années ou plus d’expérience dans une fonction de soutien aux ventes ou développement d’affaires

Expérience dans une organisation de ventes publicitaires

Maîtrise des applications de Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) et connaissance des outils et des bases de données de vente (p. ex., Radius, ATC)

Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles

Aptitudes exceptionnelles pour le service à la clientèle

Solide sens de l’organisation avec souci du détail

Capacité de respecter les échéances

Le bilinguisme est un atout (français et anglais). Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Non-cadre

Statut du poste : Employé permanent - temps plein

Lieu de travail : Canada : Québec : Ville de Québec

Profil de travail flexible : Travail mobile

Date limite pour postuler : 2021-12-27

établi : Canada, QC, Ville de Québec