Directeur technique (poste permanent / temps plein)

La CCAP est une entreprise de télécommunication en constante évolution. Le succès de notre Coopérative repose d'abord et avant tout sur les services que nous proposons par le biais de notre personnel. Nous sommes donc consciencieux d'offrir à nos employés les meilleures conditions d'emploi possibles.

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Directeur technique qui, en collaboration avec la Direction générale, aura pour rôle d'assurer la fiabilité et la performance du réseau, et la satisfaction de notre clientèle à cet égard. Pour ce faire, il devra piloter plusieurs équipes de travail, participer au comité de direction et collaborer avec nos différents partenaires et fournisseurs.

Des avantages pour vous :

Rémunération selon la politique de rémunération en vigueur

Régime d'assurance collective défrayé à 100% par l'employeur et assurance maladie grave

Avantages sociaux concurrentiels (PAE et télémédecin, REER avec contribution de l'employeur, etc.)

Rabais employés sur les équipements et les services ainsi que plusieurs autres avantages

À moins de 15 min du centre-ville de Québec

Profil recherché :

Diplôme universitaire dans un champ technique et/ou dans une discipline appropriée

Cinq ans d’expérience technique en câblodistribution et/ou télécommunication, dont trois avec gestion de personnel

Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit

Connaissances techniques des réseaux de télécommunication et leurs systèmes

Connaissance des systèmes informatiques et des logiciels reliés à ces activités

Habilité à voyager à l'extérieur du Canada pour des événements et congrès

Titre d'ingénieur est un atout

Travailler à la CCAP, c'est contribuer à l'évolution d'une coopérative dynamique et impliquée dans son milieu qui se caractérise par son approche humaine dans le but de fournir à ses clients un service personnalisé et de haute qualité.

Intéressé relever de nouveaux défis? Veuillez communiquer avec nous au 418 849-7125 poste 7135 ou par courriel au carriere@ccapcable.com.

Pour en savoir plus, ccapcable.com section Carrières