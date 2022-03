Échafauds plus recherchent présentement des journaliers, des chauffeurs, et un magasinier pour travailler dans le domaine de l’échafaudage où la sécurité prévaut.



Viens faire partie d’une entreprise en innovation constante et une équipe gagnante depuis maintenant 32 ans.

Pour postuler, visite le site d’échafauds plus et clique sur l’onglet carrière