Encan International embauche !

La routine ça t’énerve ? Ça te prend un emploi qui sort de l’ordinaire ! Viens tripper avec la gang d’Encan International ! Tes chums vont tellement être jaloux quand ils vont savoir que tu vas voyager partout au Canada pour acheter des articles de collections comme des cartes de sports, de la monnaie, et des antiquités… en plus des 4 mois de vacances, une formation complète et le salaire de 75 000$ par année !

Envoie ton CV à cSports@videotron.ca avant le 29 juillet et joins-toi à Encan International.