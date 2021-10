Entretien PJP cherche des déneigeurs !

La rémunération, les avantages et le respect que vous méritez. C'est ce sur quoi vous pouvez compter lorsque vous conduisez avec Day & Ross. Ils sont à la recherche de chauffeurs et de chauffeurs-propriétaires qualifiés de classe 1 partout au Québec et disposent d'une variété de routes de livraisons dédiées pour une grande chaîne d'épicerie. Ils mettent à votre disposition une équipe de répartition dédiée, offrent des licences payées, et bien plus.