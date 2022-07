Fenêtres Lefrançois embauche !

Fenêtres Lefrançois qui est en affaires depuis 14 ans et en forte croissance est l’entreprise qui offre le meilleur salaire à l’embauche dans l’industrie des portes et fenêtres.

On t’offre un salaire de 25$ de l’heure avec ou sans expérience pour travailler dans l’usine et 30$ de l’heure pour faire l’installation.

On recherche simplement des gens motivés à bien servir nos clients et avoir du plaisir au travail! Horaire de travail en semaine seulement, tes week-end sont à toi et tu auras même des vacances !

Pour postuler, contacte directement le propriétaire au 418-824-3999 ou envoie ton CV à info@fenetreslefrancois.com