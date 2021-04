Gestionnaire, stratégie contenu numérique, Radio, Bell Média

Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Relevant de la Directrice, le gestionnaire sera principalement responsable de la mise en place de la stratégie numérique des marques de ROUGE FM, ENERGIE, BOOM et IHEART au Québec. Il développera des tactiques et effectuera l’analyse de celles-ci afin d’améliorer la performance de consommation de nos contenus hébergés sur nos plateformes numériques.

Il travaillera en étroite collaboration avec les différents départements afin de proposer des actions cohérentes, afin de rejoindre les éléments clés de performance (kpis) de l’unités d’affaires du contenu de Bell Media, marques francophones. De plus, il assurera la gestion d’une équipe.

Votre mission :

Développer et superviser le déploiement des stratégies afin de faire découvrir nos contenus grâce des outils tels que : médias sociaux, messageries instantanées, campagnes promotionnelles, infolettres, radio, etc.

Développer et encadrer une équipe de travail qualifiée et motivée;

Formuler des recommandations quant aux actions à prendre pour améliorer la performance numérique;

Gérer la livraison des projets d’intégration numériques;

S’assurer du bon fonctionnement de la production de contenu numérique (Bannières, SMS, infolettres, etc.) Gérer l’approbation, l’attribution, la qualité et le suivi des projets des pcns; Assurer l’uniformité et le respect des normes de nos marques; Contrôler la qualité des sites web et les plateformes de réseaux sociaux; Analyser hebdomadairement les rapports de performance des sites web ainsi que des médias sociaux afin de maximiser la performance de nos plateformes;

Développer les opportunités de commercialisation audio numériques de nos plateformes,

Participer à la synergie des contenus numériques de l’écosystème Bell Media;

Suivre les tendances en marketing numérique et former les équipes de contenu à titre « d’expert » interne;

Rédiger les documents post-campagnes et analyser les résultats;

Toutes autres tâches connexes déléguées par son supérieur.

Connaissances requises :

Avoir une bonne maîtrise des outils de mesures et de suivis numériques, ex. en autre Google analytics, le fonctionnement d’un CMS etc.

Excellente maîtrise du business manager FB et des autres plateformes sociales

Bonne connaissance de PowerPoint, Excel et autres logiciels

Bonnes connaissances de l’industrie de la publicité numérique et des tendances

Connaissance des outils numériques ex:, Monday, Aptivada, TRITON, etc., un aout

Connaissance de la radio/audio, un atout

Compétences requises:

BAC en communication, administration ou marketing, et/ou en lien avec le numérique

Min. de 5 ans d’expérience pertinente en lien avec le poste

Habileté pour la gestion d’une équipe

Connaissance des enjeux des stratégies de marketing de contenu

Autonome, souci du détail et capacité à gérer les priorités et respecter les échéanciers

Capacité à apprendre vite, débrouillardise, curiosité

Capacité de synthétiser des résultats de campagnes en concepts simples à comprendre

Démontrer des aptitudes éprouvées en matière de résolution de problèmes

Avoir une attitude positive à l’égard du travail d’équipe et d’excellentes aptitudes pour la communication et un bon sens du leadership

Posséder un sens aigu de l’organisation, être proactif, rigoureux, et axé sur les résultats

Leader prêchant par l’exemple avec un sens de la créativité sans limite

Le bilinguisme est un atout (français et anglais). Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Cadre

Statut du poste : Employé permanent - temps plein

Lieu de travail : Canada : Québec : Montréal

Date limite pour postuler : 2021-05-05

