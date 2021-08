iA Groupe financier cherche une Conseillère ou un conseiller en sécurité financière

Description d’emploi

Conseillère ou conseiller en sécurité financière

Profil de l'organisation

Acteur de premier rang dans l’industrie financière au Canada, iA Groupe financier accompagne les Canadiens et gagne leur confiance depuis plus de 125 ans.

Avec plus de 7 000 employés à travers le pays et une équipe de direction réunissant des gestionnaires dévoués et novateurs, nous occupons une place privilégiée dans l’esprit de nos 25 000 représentants et nos 4 millions de clients.

Nous sommes un employeur réputé qui est à l’écoute de chacun de ses employés. Nous accordons une grande importance à l’amélioration continue et favorisons le partage d’idées ainsi que le travail d’équipe dans un environnement de performance. Nos actions quotidiennes font rayonner notre promesse de marque : on s’investit, pour vous.

Description du poste :

Vous êtes entrepreneur dans l’âme? Vous aimez le travail d’équipe, l’entraide, et avez de la facilité à communiquer avec les autres?

Nous sommes à la recherche de personnes proactives et rigoureuses qui aimeraient entreprendre une carrière en tant que conseillers et conseillères en sécurité financière. Votre rôle sera d’accompagner vos clients dans la réussite de leurs objectifs financiers.

Si vous êtes une personne intéressée par le service-conseil, qui est orientée vers l’action et que vous souhaitez faire une différence dans la vie des gens, n’hésitez pas à saisir cette opportunité!

Relevant du directeur des ventes, votre travail sera de :

Acquérir une solide connaissance de notre gamme de produits financiers;

Créer une stratégie d’affaires et de mise en marché pour développer votre clientèle;

Établir et définir les besoins en protection et en épargne de vos clients;

Contribuer à la réalisation de leurs objectifs financiers;

Créer de la valeur en offrant des services-conseils adaptés à votre clientèle;

Effectuer des suivis clients périodiques par téléphone, par courriel et en personne;

Être à l’affût des tendances en matière de produits et de stratégies financières.

Aptitudes recherchées :

Bonnes habiletés sociales et de communication.

Confiance en vos moyens et audace.

Intérêt pour la finance.

Aisance avec la vulgarisation

Capacité à relever des défis.

Attention aux autres et à leurs besoins.

Désir d’apprendre.

Rigueur et discipline au travail.

Sens de la planification.

Intégrité.

Devenir conseiller en sécurité financière pour iA Groupe financier, c’est :

Vivre les avantages du travail autonome et recevoir le soutien nécessaire pour atteindre vos objectifs professionnels. Plus précisément, vous aurez accès à :

Un horaire flexible qui facilite la conciliation entre le travail et la vie familiale;

Un système de rémunération qui vous récompense pour votre performance.

Avantages :

Aide au démarrage : iA Groupe financier vous accompagne tout au long de vos formations de certification AMF et PQAP.

Équipe multidisciplinaire : Vous profitez de l’expérience et du savoir-faire de professionnels du réseau iA Groupe financier.

Formation continue : En tout temps, nous offrons de l’accompagnement et des formations pour vous aider à atteindre le sommet de votre potentiel.

Avantages sociaux : Accès à un régime d’assurance collective et un régime de retraite.

Mise en marché : Vous disposez d’une vaste gamme d’outils marketing pour créer une stratégie d’affaires sur mesure et personnaliser votre matériel de communication.

Outils technologiques : Vous avez accès à plusieurs outils et services pour propulser votre développement d’affaires, dont un programme de location et d’acquisition de matériel, un système de gestion de clientèle, un intranet, un service d’infolettres et de soutien technologique à distance, etc.

Lieu de travail : Vous pouvez travailler en alternance de la maison ou à nos bureaux selon un horaire flexible.

Prenez en main votre carrière dès maintenant !

Si vous habitez sur la Rive-Sud postulez au ag007@ia.ca

Si vous habitez sur la Rive-Nord postulez au ag592@ia.ca