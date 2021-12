Journalier de production - Usine Olymel St-Henri

Vous souhaitez occuper un emploi rapidement ? Vous êtes prêts pour de nouveaux défis ? Vous avez envie de travailler au sein d’une entreprise innovante reconnue comme chef de file canadien dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution de viande de porc et de volaille ? Nous avons un emploi pour vous chez Olymel St-Henri.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 13 000 employés et de la qualité irréprochable de ses produits, Olymel S.E.C. est présente au Canada et dans plus de 65 pays sous les marques Olymel, Lafleur et Flamingo.

TITRE DU POSTE :

Journalier de production

SALAIRES :

Salaire horaire débutant à 16,87$/heure

+ prime de soir de 0.60$/h:

QUART DE TRAVAIL :

JOUR : 7h00 à 15h30

SOIR : 15h30 à 12h00



STATUT :

Temps Plein et Permanent



L’ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT: 183 Rte du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC G0R 3E0

TITRE DU POSTE :

Remonteur de nuit

SALAIRES :

Salaire horaire débutant à 18,77$/heure

+ prime de soir de 0.85$/h:

QUART DE TRAVAIL :

NUIT : 3h30 à midi

Travailler chez Olymel St-Henri , il y a toute une gamme d'avantages :

Progression salariale rapide ;

Horaire de travail stable, du lundi au vendredi ;

Régime d'assurances collectives complètes (médicale, vision et dentaire);

Possibilités d’avancement et formation rémunéré ;

Service de navettes

Rabais employé sur les produits Olymel.

Responsabilités :

Relevant de votre contremaître, vous aurez à accomplir plusieurs tâches à la chaîne et à maintenir le rythme des opérations. Vous devez respecter les échéances et les priorités dans vos tâches tout en respectant la santé et la sécurité et en assurant un travail de qualité.



Profil recherché :

Dextérité manuelle et rapidité d’exécution ;

Être à l’aise pour travailler dans un environnement froid et humide ;

Respecter les normes d’hygiène et de salubrité ainsi que les règles de sécurité en vigueur;

Respecter la déontologie, la réglementation et les horaires;

Contribuer à rendre l’environnement de travail agréable et production par l’esprit d’équipe;

Autres tâches reliées aux postes.

Postulez dès maintenant auprès de nos conseillers en acquisition de talents !

Carl Éric Vivier , Conseiller en acquisition de talents

T: 438-356-2709

C: carlericvivier@olymel.com

Sandrine Robidoux , Conseillère en acquisition de talents

T: 514-226-5327

C: sandrinerobidoux@olymel.com

*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte