Le District Gourmet embauche !

Tu as un côté entrepreneur et tu es prêt à développer ton entreprise ? Boulangerie Auger est à la recherche d’un distributeur pour la grande région de Québec. Boulangerie Auger propose une route de clients existants avec revenu établi et qui a un fort potentiel de développement ! La distribution est effectuée principalement en matinée et le contenu sent bon : que du pain frais ! Viens travailler pour une entreprise locale établie depuis près de 70 ans qui propose le seul pain tranché Aliment Québec ! Joins-toi à l’équipe de Boulangerie Auger ! Écris à info@boulangerieauger.com