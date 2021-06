Les cuisines des Hôtels JARO sont à la recherche de perles rares pour intégrer leur équipe.

C'est bientôt la réouverture des restaurants et chez Normandin, on se prépare à recevoir en grand! T’aimerais faire partie d’une entreprise solide, en croissance et 100% québécoise? Tu veux avoir du fun en gang et profiter d'une ambiance de travail familiale incomparable? Avoir accès à une foule d'avantages comme des rabais pour toi, ta famille et tes amis? Des postes en cuisine, service, réception et livraison sont disponibles dès maintenant. Y a même des primes estivales sur les postes en cuisine ! Viens jaser avec nous du poste qui t'intéresse et on te paye la pizz ! Sérieux...Normandin te paye la pizza!