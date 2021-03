Lorendo portes et fenêtres est en pleine expansion !

SUPERVISEUR DE PRODUCTION – LORENDO – MONTMAGNY

Lorendo est en pleine expansion et vient d’ajouter une nouvelle usine de production pour répondre à la forte demande de portes et fenêtres dans le secteur de la construction et de la rénovation. Tu souhaites travailler et superviser une équipe passionnée et sympathique. Tu n’as pas peur des défis.

Et bien, cette offre d’emploi est pour toi. Joins-toi à l’équipe de Lorendo Portes et Fenêtres. Une compagnie reconnue depuis 100 ans dans le secteur des portes et fenêtres. Nous sommes à la recherche d’un superviseur de production dynamique pour notre usine de production de Montmagny.

Sommaire du poste :

Sous la responsabilité du directeur général, le superviseur de production, planifie, dirige et contrôle l’ensemble des activités de production. Il doit assurer une présence régulière sur le plancher de production, analyser les problèmes et mettre en place des solutions. Il doit également assurer l’atteinte des objectifs liés à la santé et la sécurité en milieu de travail. Il doit s’assurer d’atteindre les objectifs de production quotidiens en effectuant une gestion efficace du personnel. Il doit de plus s’assurer un suivi de conformité concernant les standards de fabrication.



Principales responsabilités :

- Évaluer chaque station du processus de fabrication afin d’assurer une efficacité maximale;

- Appliquer les politiques et les procédures de sécurité (internes et réglementaires) afin de réduire le risque de blessures des employés au travail;

- Maintenir des lignes de communication ouvertes entre les employés, la direction et les cadres supérieurs;

- S’assurer que toutes les ressources et les actifs sont utilisés efficacement et correctement;

- S’assurer que la machinerie soit à jour et réparée;

- Créer un environnement de travail agréable et sécuritaire;

- Communiquer ses attentes à son équipe;

- Tenir à jour les outils de suivi de l’activité (tableau de bords de production, relevé d’incidents, etc.);

- Assurer un suivi technique sur les procédés de fabrication.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire fixe de jour sur 4 jours 1/2. Travail en usine, à raison de 40 heures par semaine.

Salaires compétitifs et avantages sociaux.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Formation (Études)

DEC en gestion industrielle, un atout.

Certification Lean Manufacturing, un atout

Ou expérience pertinente de 3-5 ans.

POUR POSTULER :

Envoie to C.V. à notre dynamique Directeur Général, Vincent Bellegarde par courriel au vincentbellegarde@lorendo.com ou contacte-nous dès maintenant sur son cellulaire : 418 254-6056

Assembleurs - montmagny

Lorendo est en pleine expansion et vient d’ajouter une nouvelle usine de production pour répondre à la forte demande de portes et fenêtres dans le secteur de la construction et de la rénovation. Tu souhaites travailler dans une équipe dynamique et sympathique. Tu n’as pas peur des défis. Et bien, cette offre d’emploi est pour toi. Joins-toi à l’équipe de Lorendo Portes et Fenêtres. Une compagnie reconnue depuis 100 ans dans le secteur des portes et fenêtres. Nous sommes à la recherche d’assembleurs attentionnés pour notre usine de production de Montmagny.

SOMMAIRE DE LA FONCTION

Sous la responsabilité du superviseur de production, l’assembleur au moyen d’outils et de machines doit assembler des pièces de PVC, de bois ou autres matériaux en éléments préfabriqués afin de fabriquer des portes et fenêtres de qualité exceptionnel.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Qualifications :

Bonne dextérité manuelle

Lecture de ruban à mesurer (métrique et impérial)

Bonne capacité physique

Facilité à travailler en équipe

Toutes autres tâches connexes.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire fixe de jour sur 4 jours 1/2. Travail en usine, à raison de 40 heures par semaine.

Salaires compétitifs et avantages sociaux .

Formation rémunérée.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Formation (Études)

Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé ou une expérience dans un travail connexe peut être exigé. Un cours de chariot élévateur est considéré comme un atout.

POUR POSTULER : sur place au 164, 4e rue Montmagny, QC, G5V 3L5,

Ou envoie ton c.v. à notre Directeur Général par courriel à vincentbellegarde@lorendo.com

Ou contactes-nous par téléphone au : 418 254-6056

www.lorendo.com