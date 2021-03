Manulift embauche !

On se prépare enfin à accueillir nos clients en salle à manger. Et pour recevoir en grand, on a besoin d’agrandir notre équipe! T’aimerais faire partie d’une entreprise solide, en croissance et 100% québécoise? T’es motivé et t’as envie d’ajouter tes couleurs à une équipe tissée serrée? Nous offrons des postes en cuisine, service, réception, livraison et gestion. Passe nous rencontrer en restaurant pour y découvrir tout ce qu’on a à t’offrir. Normandin, c’est la place pour toi