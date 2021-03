Normandin embauche !

On se prépare enfin à accueillir nos clients en salle à manger. Et pour recevoir en grand, on a besoin d’agrandir notre équipe ! T’aimerais faire partie d’une entreprise solide, en croissance et 100% québécoise ? T’es motivé et t’as envie d’ajouter tes couleurs à une équipe tissée serrée?

Nous offrons des postes en cuisine, service, réception, livraison et gestion.

Des postes à temps partiel et temps plein sont actuellement disponibles. Peu importe votre niveau d'expérience, nous recherchons d'abord et avant tout des gens motivés avec une attitude positive et sympathique, à notre image!

Nous recherchons des gens qui :

Sont dynamiques, apprécient l'action et aiment travailler en équipe ;

Font preuve d'entregent et adorent parler à la clientèle;

Sont autonomes et organisés, pour qui la satisfaction de ses clients est une priorité;

Sont fiables, travaillants et proactifs;

Aiment l'ambiance décontractée

Avantages

Des DÉFIS à tous les quarts de travail;

Une équipe DYNAMIQUE et MOTIVANTE à côtoyer;

50% de rabais sur vos repas;

Une stabilité d'horaire et d'emploi;

Une formation complète;

Des allocations pour vos vêtements;

Un programme de bourses d'études;

Des breuvages gratuits et à volonté;

Des rabais sur les produits Normandin pour vous et votre famille;

Des rabais exclusifs de nos partenaires (cellulaire, chaussures, gym, assurance auto).

Cliquez ici pour postuler