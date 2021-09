Ouellet Canada embauche !

Ouellet Canada, fabricant d’appareils de chauffage électrique, est en forte croissance et cherche présentement un planificateur de production ainsi qu’un technicien en soutien informatique.

En formule hybride en télétravail et à l’usine de l’Islet, vous profiterez d’un horaire de travail flexible et de défis stimulants. Travaillez pour un employeur à l’écoute et reconnaissant au sein d’une équipe chaleureuse !

Ouellet Canada cherche aussi des électromécanicien, électricien, opérateur à la tôlerie et journalier de production pour son usine de l’Islet. Horaire à temps plein de soir ou de fin de semaine.

Vous profiterez de 3 à 4 jours de congé par semaine, de grandes possibilités d’avancement et de formation à l’interne. Vous travaillerez dans une usine en pleine modernisation où les salaires et les avantages sociaux sont plus que compétitifs.

Visitez notre site pour en savoir plus !