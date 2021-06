Passionné de la cuisine recherché !

Le Château Sainte-Marie, une résidence pour retraités située à seulement 25 minutes de ponts, offre un environnement de travail convivial, une ambiance chaleureuse et une qualité de vie ! Travailler en résidence, c'est plus qu'une expérience professionnelle, c'est une expérience de vie et des responsabilités valorisantes auprès d'une clientèle en or! Nous offrons des horaires stables, des conditions avantageuses et l'opportunité de faire une différence significative au quotidien de nos résidents. Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) Cuisinier(ière) temps plein (40h) une fin de semaine sur deux, créatif(ive) et passionné(e), désirant offrir une expérience culinaire exceptionnelle aux résidents.

Plus précisément, votre quotidien avec nous ressemblera à :

Participer au montage des assiettes

S'assurer d'optimiser l'utilisation des denrées dans le respect des standards de qualité

Éplucher et couper les légumes pour les repas

Veiller au maintien de la propreté de la cuisine et des équipements selon les normes d'hygiène et de salubrité

Voir à la préparation des plats froids et des desserts

Collaborer à la préparation des menus en proposant ses idées

Effectuer toutes autres tâches connexes

Veiller à utiliser une méthode de travail conforme aux règles de santé et sécurité ainsi qu'aux normes de salubrité en vigueur

Effectuer la prise d'inventaire et procéder aux commandes des produits alimentaires auprès de nos fournisseurs

Qualifications requises :

Bon joueur d'équipe

Ponctualité et fiabilité

Soucis du bien-être des aînées

Diplôme d'études professionnel (DEP) en cuisine d'établissement ou l'équivalent

Niveau de langue parlée et écrite : français de base

Ce qui vous sera offert :

Horaire stable

Repas en salle à manger à 4$

Uniforme fourni

Congés sociaux, congés mobiles, vacances

Approche humaine de gestion

Activités, cadeaux et rabais substantiel du Club Social

Opportunité de carrière

Une équipe accueillante et tissée serrée!

Faites parvenir votre candidature au rh@cogir.net