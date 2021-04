Première édition des Portes ouvertes de l’hôtellerie

Plus de 400 postes à combler

Forte de ses beautés naturelles, la région de Québec est une destination incontournable qui émerveille par ses beautés naturelles, mais aussi par la qualité de sa main-d’œuvre et par l’excellence de son expérience client. Afin de demeurer fidèle à cette réputation, l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), en collaboration avec Hotelleriejobs, vous invite, les 25 et 26 avril prochains, à son tout premier événement portes ouvertes destiné au recrutement de nouveaux talents dans l’industrie hôtelière. Les candidats y feront la rencontre d’employeurs passionnés par leur région alors qu’ils ont à la recherche de plus de 400 personnes afin de permettre la relance de l’industrie qui s’annonce florissante, cet été. Faites partie de l’équation et devenez un acteur de premier plan afin d’accueillir les Québécois et les Canadiens qui opteront pour notre destination lors de la saison chaude.

« Les besoins sont criants. Il y a plus des centaines de postes à combler dans la région de Québec et afin de faire face à la musique, cet été, il faut agir dès maintenant et inviter les passionnés de notre merveilleuse destination touristique à prendre part à cette relance plus qu’attendue », lance le président fondateur de Hotelleriejobs, Mathieu Laveau.

Si notre industrie a toujours excellé en matière de service à la clientèle, nous devons faire en sorte que la saison touristique 2021 ne fasse pas exception à la règle et que la région de Québec, ainsi que Lévis, rayonnent et s’affichent comme des destinations où il fait bon vivre alors que nous serons tous prêts à accueillir les visiteurs. Plusieurs postes sont à pourvoir autant en ville qu’en villégiature que ce soit à la réception des différents établissements, à l’entretien ménager ou encore dans les cuisines, les 34 établissements représentés lors de l’évènement ont des offres à vous faire. Les journées portes ouvertes se déroulent sur rendez-vous uniquement que ce soit virtuellement ou encore sur place dans le respect des mesures sanitaires instaurées par le gouvernement du Québec. Afin d’en apprendre davantage, consultez le site Internet de l’événement au http://portesouvertesahrq.com alors que vous pourrez prendre connaissance des centaines d’offres d’emploi disponibles, mais aussi prendre rendez-vous directement pour des entrevues.

«On s’attend à un bel été. Avec la vague que nous avons connue, nous avons besoin d’une main-d’œuvre passionnée par le service à la clientèle afin de se joindre aux différentes équipes qui ont des manques à combler. Il ne s’agit pas simplement d’emplois d’été, mais d’une carrière à développer. Malgré le ralentissement des derniers mois, un magnifique été est à nos portes dans l’industrie touristique qui a toujours existé et qui effectue un retour en force. Nous avons besoin d’acteurs prenants, peu importe le niveau d’activité », partage la directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec, Marjolaine de Sa.

L’événement portes ouvertes a également été organisé en collaboration avec des finissants au programme de Technique de Gestion hôtelière du Cégep Limoilou. Vous pouvez également consulter la page Facebook de la journée portes ouvertes qui fourmille d’informations pertinentes à se mettre sous la dent en cliquant ici.

À propos de l’AHRQ

L’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) regroupe plus de 200 d’établissements d’hébergement situés sur le territoire de la région de Québec et de la Rive Sud. Les membres de l’Association hôtelière de Québec offrent plus de 15 000 chambres et emploient 6 000 personnes dans leurs différents établissements. L’AHRQ a été fondée en 1965 et représente plus de 95 % des établissements d’hébergement de Québec. Pour en apprendre davantage.

À propos de Hotelleriejobs

Site Internet numéro un en matière d’emplois spécialisés voués à l’industrie touristique au Québec, Hotelleriejobs offre une vitrine aux employeurs qui souhaitent rejoindre des professionnels issus des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme en un simple clic, et ce, aux quatre coins de la planète. Ainsi, ce sont plus de 6000 emplois qui sont publiés sur ses différentes plateformes annuellement ce qui engendre la transmission de quelque 96 000 curriculum vitae aux employeurs. Chaque mois, près de 150 000 candidats consultent gratuitement le site Web de Hotelleriejobs dont la mission est de regrouper les meilleurs talents de l’industrie touristique en un guichet unique. Pour en savoir plus.