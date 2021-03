Scies BGR embauche ! Fabricant des scies rondes et des scies à ruban depuis 1968, Scies BGR recrute présentement pour combler des postes d’électromécaniciens en plus de divers postes en usine. (affûteur, batteur, surfaceur, opérateur du traitement thermique, etc.)

Scies BGR offre des emplois de jour, de soir et de fin de semaine.

Un salaire concurrentiel et une foule d’avantages sociaux vous attendent !

Pour plus d’informations, visitez http://www.sciesbgr.com/fr/carrieres/