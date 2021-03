St-Hubert / Harvey's embauche !

Préposé au comptoir



Préposé au comptoir : se dit d’une personne qui a de l’entregent, qui a un sourire à tout casser et qui est vite sur le piton!

Viens travailler au nouveau concept express St-Hubert et Harvey’s de Ste-Anne-de-Beaupré : poulet rôti, côtes levées et burgers sous le même toit!

Un préposé au comptoir chez nous…

Accueille nos clients avec son plus beau sourire

Prend les commandes des clients, propose et oriente leurs choix

Utilise ses talents de vendeur pour faire de la vente suggestive

S’assure de donner le meilleur service à la clientèle

Gère sa caisse et traite les paiements

Ce poste est fait pour toi si…

Tu as toujours le sourire et tu t’exprimes bien

Tu as des aptitudes solides en service à la clientèle

Tu as une bonne gestion du stress et tu es capable d’offrir un serviceimpeccable à nos clients même en plein rush!

Tu as une capacité à bien travailler en équipe

Tu es minutieux et rigoureux

Cuisinier



Si tu penses que les joueurs les plus utiles sont ceux qui partagent les coulisses, on te veut dans notre équipe!

Viens travailler au nouveau concept express St-Hubert et Harvey’s de Ste-Anne-de-Beaupré : poulet rôti, côtes levées et burgers sous le même toit!



Un cuisinier chez St-Hubert…

Participe à la préparation des plats en cuisine

S’assure de la qualité des plats et des commandes à emporter

Gère son aire de travail et s’assure qu’il soit toujours propre et sécuritaire

Reçoit les marchandises et s’assure de la rotation des marchandises reçues

Nettoie les équipements

Un pro du burger chez Harvey’s…

Le comptoir à garnitures sera votre royaume, et vous personnaliserez les burgers des invités à leur goût pour leur offrir une expérience exceptionnelle

La courtoisie sera votre principal allié, et vous interagirez avec les invités de façon professionnelle.

Vous manifesterez votre amour de la marque en servant aux invités des produits chauds et frais dans un environnement propre et dynamique.

Un pro du Grill chez Harvey’s…

Assurer la production et maîtriser le gril et la friteuse.

Préparer des burgers cuits sur le gril et des frites et rondelles d’oignon dorées et croustillantes dans un environnement sûr et propre.

Vous manifesterez votre amour de la marque en servant des produits chauds et savoureux en préservant la fluidité de la chaîne de production.

Ce poste est fait pour toi si…

Tu as une bonne gestion du stress et tu aimes l’adrénaline

Tu as une capacité à bien travailler en équipe

Tu es rigoureux et autonome

Adresse de la succursale : 9752, boulevard Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré, G0A 3C0 Intéressé? Ça tombe bien, on est en plein repêchage en ce moment!