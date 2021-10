Stratèges créativité média multiplateforme, Québec

Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Poste : Stratège créativité média multiplateforme, vente locale



Service : Créativité média, Bell Média



Supérieur immédiat : Gestionnaire, créativité média multiplateforme, ventes locales



Marché : Ville de Québec



Description de l’emploi

Sous la direction du gestionnaire, créativité média multiplateforme, ventes locales, le stratège multiplateforme travaille en collaboration avec les ventes locales afin de développer des stratégies médias innovantes et personnalisées pour répondre aux objectifs d’un annonceur par le biais de briefings ou de développement des affaires. Le tout ayant pour objectif principal de générer des revenus publicitaires non-traditionnel en proposant les meilleurs produits et solutions multiplateformes stratégiques, créatives et intégrés dans l’écosystème de BellMedia.



Responsabilités principales

Développe des stratégies médias créatives et multiplateformes pour répondre aux objectifs d’un annonceur par le biais de briefings ou de développement des affaires.

Travaille en collaboration avec les représentants aux ventes, médias locaux de BellMédia dans le but de maximiser les revenus publicitaires;

Organise et participe à des séances de remue-méninges

Communique, évalue et valide toutes les idées créatives avec les différents intervenants (équipe commercialisation, équipe des contenus, production commerciale, directeur de compte, le marketing etc…)

Rédige et bâti la présentation du client;

Présente l’idéation et la stratégie au client en collaboration avec le représentant aux ventes

Réponds aux différentes intégrations des clients pendant tout le processus

Demeure impliqué tout au long du projet de la réception du brief à la production de la campagne créative.

Optimise l’utilisation de l’ensemble des plateformes de BellMédia

Maîtrise et connaît l’ensemble du portfolio de BellMédia ainsi que et les opportunités créatives qu’offrent toutes les plateformes;

Maximise les synergies potentielles de nos marques avec celles de l’annonceur

Effectue toutes les autres tâches connexes reliées au poste.

Profil recherché

Baccalauréat en marketing ou dans toute autre discipline jugée pertinente

Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente;

Connaissance du langage marketing et médias

Connaissance de la télé, du numérique, du social, de la radio et OOH

Intérêt marqué pour la créativité et l’innovation média

Capacité à gérer plusieurs projets à la fois et sens de l’organisation

Capacité à gérer les priorités. Travailler dans des délais serrés. Avoir le sens de l’urgence.

Attentif aux détails, minutie dans l’exécution des tâches.

Esprit d’équipe

Excellent leadership et initiative

Créativité et autonomie

Excellente communication orale et écrite, française et anglaise.

Connaissance des logiciels Office : Powerpoint, Excel, Word, IBMS, Photoshop.

Pourquoi BellMédia?

Pour travailler dans une entreprise qui accorde une grande importance à l’avancement du média dans cette ère de transformation et qui mise sur la technologie et le data

Pour travailler sur de grandes marques médias tels que Noovo, RDS, Canal Vie, Rouge FM, Energie, Astral.

Pour avec une flexibilité dans l’horaire du travail avec une formule en télétravail à 100% actuellement, et dans un avenir post-covid le modèle sera hybride.

Pour faire partie d’une équipe créative, passionnée, dynamique et qui veut constamment dépasser les limites

Pour travailler dans un environnement agréable où l’esprit d’équipe fait partie de notre quotidien

Pour avoir accès à des avantages sociaux très compétitifs

Le bilinguisme est un atout (français et anglais). Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Cadre

Statut du poste : Employé permanent - temps plein

Lieu de travail : Ville de Québec || Canada : Québec : Montréal || Canada : Québec : Ville de Québec

Profil de travail flexible : Travail mobile

Date limite pour postuler : 2021-11-01

établi : Canada, QC, Ville de Québec