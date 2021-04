Vous cherchez un emploi ?

Les 28 et 29 avril ne manquez pas la Foire de l’Emploi Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches en formule virtuelle!

Venez discuter avec plus de 150 employeurs. L’entrée est gratuite. Vous pourrez partager votre CV et discuter en vidéoconférence avec l’employeur de votre choix!

Une présentation des Chambres de commerce de Québec et Lévis et du gouvernement du Québec. En partenariat avec ACQ Région de Québec, BD, Groupe Canam et ÉNERGIE 98.9 et le 107.5 Rouge.

À la Foire de l’Emploi, tu trouveras un emploi à ta couleur!