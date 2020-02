1,3 M$ pour une oeuvre-spectacle nationaliste

Le gouvernement caquiste souhaite consacrer 1,3 million de dollars à une oeuvre spectacle dans le cadre des festivités entourant la fête nationale à Québec.

Le Soleil rapporte que l'évènement unique de type son et lumière, un projet du Secrétariat à la promotion de la culture québécoise, se tiendra du 18 au 24 juin 2020.

Une pause est toutefois prévue le 23 pour ne pas nuire au spectacle sur les Plaines.

Le site choisi devra être accessible et permettre de grands rassemblements.

Un appel de candidatures aux entreprises intéressées vient d'être lancé.

Le Secrétariat à la promotion de la culture québécoise est né en octobre et dernier. Son mandat est d'accroitre la portée et les effets des produits et productions culturelles à la grandeur du territoire tout en contribuant à la valorisation et à la promotion de la culture québécoise.

Avec la collaboration de Caroline Dumont