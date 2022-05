100 constats émis lors de l'opération contre les bruits excessifs

Une centaine de constats d'infraction ont été émis vendredi soir lors de l'opération de sécurité routière et contre les bruits excessifs de la police de Québec.

Présents sur le boulevard Champlain et sur Grande-Allée, les patrouilleurs ont remis 15 constats pour système d'échappement non conforme, 5 pour bruit perturbateur et 80 pour diverses infractions au code de la route.

Rappelons qu'en vertu d'un nouveau règlement municipal, il est interdit de produire un bruit, émis par un véhicule routier et qui trouble la paix.

Un automobiliste a par ailleurs été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.