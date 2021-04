171 cas de Covid-19 liés au Mega Fitness Gym

L'éclosion au Mega Fitness Gym de Québec est maintenant responsable d'au moins 171 cas de Covid-19. La salle d'entraînement est aussi à l'origine d'une vingtaine d'autres éclosions, principalement en milieu de travail.

La Capitale-Nationale enregistre néanmoins une légère diminution des cas pour hier avec 243 infections contre 104 en Chaudière-Appalaches.

Le taux de positivité aux tests de dépistage avoisine les 6,5% à Québec, c'est trois fois plus qu'avant la relâche.

On continue de surveiller la situation au Québec. On a annoncé hier des mesures spéciales d’urgence en Beauce.



On observe aussi que la région de Mtl est toujours sous pression. La situation dans nos hôpitaux est préoccupante, la capacité hospit aux soins intensifs est fragile. https://t.co/w2FBSsQHLX — Christian Dubé (@cdube_sante) April 5, 2021

La vaccination va bon train dans la Capitale-Nationale alors que la moitié des 65 ans et plus ont reçu une première dose anti-covid.

91% des résidents admissibles ont pris un rendez-vous.

La Beauce en rouge

La Beauce a rejoint hier soir Québec, Lévis et Gatineau en zone rouge foncé.

Les écoles, les gyms et les commerces non essentiels des MRC de Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les Etchemins, la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche sont tous fermés jusqu'au 12 avril.

La décision, qui ramène aussi le couvre-feu à 20h00, est tombée en fin de semaine alors que les cas de variants se multiplient.

Les milieux de travail sont particulièrement touchés avec 32 éclosions selon la santé publique.