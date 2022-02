2,3M$ pour la culture de la Ville de Québec

La Ville de Québec octroit une aide financière de 2,3M$ au millieu culturel local.

Des projets culturels pourront notamment être bonifiés grâce à une part de 1,8M$, alors que 400 000$ iront à des organismes professionnels et 100 000$ permettront de soutenir des activités culturelles printanières.

"L’investissement supplémentaire de 2,3 M$, c’est majoritairement pour vous dire que vous êtes plus qu’importants et que nous voulons vous voir en santé et prêts à briller à nouveau lorsque ce sera possible. Vous cultivez la magie et enjolivez l’âme de notre ville, nous avons besoin de vous et c’est pourquoi nous souhaitons vous soutenir." - Bruno Marchand, maire de Québec.