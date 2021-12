200 nouveaux logements pour les étudiants à Québec

Un nouveau complexe d'habitation destiné aux étudiants à faibles revenus verra le jour en 2023 en face du campus de l'Université Laval.

La ministre de l'habitation Andrée Laforest en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du maire de Québec Bruno Marchand.

Le projet est mené en partenariat entre l'organisme à but non lucratif UTILE et le fonds immobilier de solidarité FTQ.

L'immeuble, qui sera situé au 2250 chemin St-Foy, comptera 204 logements, dont 104 studios à 550$/mois.

Le budget total du projet est de 36M$, dont 4,6M$ du gouvernement provincial et 200 000$ de la ville de Québec