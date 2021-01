2021 s'annonce plus difficile pour les entreprises de Lévis

L'année 2021 s'annonce encore plus difficile pour les entreprises de Lévis. Selon un sondage, seules 45% d'entre elles croient pouvoir survivre plus d'un an si les mesures actuelles sont maintenues.

L'enquête révèle également un changement de priorités chez les entrepreneurs. Alors que l'octroi d'aide financière arrivait en tête au début de la pandémie en avril 2020, une réouverture rapide est aujourd'hui principalement souhaitée, selon le maire Gilles Lehouillier.

Parmi les 455 entreprises sondées, 57% ont vu leur chiffre d'affaires diminuer, ce qui représente une chute de 1,18G$ par rapport à la période du 8 octobre au 30 novembre 2019.

69% soulignent toutefois avoir été en mesure de maintenir leurs effectifs, leur clientèle étant principalement locale et moins tributaire du tourisme.