223M$ pour aider les femmes victimes de violence conjugale

Québec injecte 223 millions de dollars supplémentaires, sur 5 ans, pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

De cette somme, 92 millions seront consacrés aux maisons d'hébergement pour femmes de la province, où 163 nouvelles places seront créées et 73 embauches sont prévues.

Le gouvernement Legault réagit ainsi aux 10 féminicides survenus dans les quatre derniers mois, une situation qui démontre l'urgence d'agir pour protéger les femmes, selon la ministre Geneviève Guilbault.

"Je veux rappeler à toutes les femmes du Québec qu'il n'existe aucune contrainte actuellement, pandémie ou non, hôpitaux pleins ou non, couvre-feu ou non, il n'existe aucune contrainte qui devrait vous empêcher de fuir un milieu violent." - Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique.