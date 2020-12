230 nouveaux cas au dernier bilan de la Capitale-Nationale

La deuxième vague de COVID-19 continue de toucher fortement la Capitale-Nationale, où 230 nouveaux cas sont rapportés aujourd'hui. 6 décès s'ajoutent également.

Il y a donc 13 362 personnes infectées et 492 décès, à Québec, depuis le début de la pandémie. 128 personnes sont hospitalisées, dont 14 se trouvent aux soins intensifs.

Le CISSS de la Capitale-Nationale confirme 126 éclosions actives sur son territoire, dont plus d'une quarantaine dans des milieux de vie, une cinquantaine dans des milieux de travail et 23 dans les milieux de garde et d'éducation.

La région de Chaudière-Appalaches demeure quant à elle sous la barre des 100 cas, alors que 69 sont rapportés ainsi que un décès. Depuis mars dernier, un total de 6 074 personnes ont été touchées par la COVID-19, dont 664 cas sont toujours actifs. Parmi les 27 personnes hospitalisées, 6 sont aux soins intensifs.

La Santé publique confirme un total de 1728 nouveaux cas de COVID-19 et 37 décès dans son dernier bilan provincial.

844 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 121 aux soins intensifs.

LA FIN DES AVERTISSEMENTS

Davantage de contraventions seront données aux individus et entreprises qui ne respecteront pas les règles sanitaires liées à la COVID-19, a avertit le premier ministre François Legault lors d'un point de presse ce matin.

Il estime que l'étape d'avertir la population est dépassée et qu'il faut sévir pour contrer la deuxième vague de la maladie.

Le système Québec en alerte a par ailleurs diffusé à 14h30 aujourd'hui un rappel des consignes et l'importance de les suivre.

Quant à la possibilité de reconfiner la province pendant la période des Fêtes, il maintient que la réflexion se poursuit selon l'évolution de la courbe des nouveaux cas.

Le premier ministre lance toutefois à nouveau son appel, aux entreprises qui sont en mesure de le faire, de fermer leurs portes entre le 17 décembre et le 4 janvier prochains.

"On n'est pas encore à l'étape d'obliger la fermeture de certains commerces, mais comme on le dit depuis quelques jours, on n'exclut rien à ce moment-ci. Il faut vraiment casser la vague et on va suivre la situation dans les prochains jours."- François Legault, premier ministre du Québec.

SANTÉ CANADA APPROUVE LE VACCIN PFIZER/ BIONTECH

Santé Canada autorise le vaccin de Pfizer/BioNTech contre la COVID-19.

Les premières injections seront faites la semaine prochaine, dans deux CHSLD de Québec et Montréal.

Le vaccin doit être conservé à une température de moins 70 degrés celcius, ce qui complique sa distribution.

D'autres vaccins, dont ceux de Moderna et d'AstraZeneca, sont toutefois dans l'attente d'une approbation de l'organisme fédéral.

Santé Canada a aussi approuvé aujourd'hui le tout premier masque chirurgical muni d'une fenêtre transparente.

Le Humask-Pro Vision est fabriqué par Entreprise Prémont de Louiseville, en collaboration avec Technitextile de Saint-Hyacinthe.

Certains centre de services scolaire ont déjà passé des commandes et des discussions sont en cours avec le gouvernement Legault pour une distribution dans les hôpitaux et CHSLD.