253 nouveaux cas de COVID-19 pour la région

167 cas de COVID-19 se sont ajoutés dans la région de la Capitale-Nationale depuis 24 heures. Quatre décès sont aussi confirmés.

Ce sont 86 nouveaux cas et deux décès qui sont comptabilisés du côté de Chaudière-Appalaches.

Le bilan provincial connaît une légère baisse par rapport à hier, avec 1470 nouveaux cas et 30 décès.

La situation continue donc d'être trop élevée, par rapport à la barre des 1000 nouveaux cas maximum à atteindre pour permettre les rassemblements à Noël.

En plus de la Capitale-Nationale, les régions de Montréal (+373), de Lanaudière (+149) et de la Montérégie (+145) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

Lors de son point de presse cet après-midi, le gouvernement Legault a confirmé l'annulation complète des rassemblements en zone roge pendant les Fêtes.