29 janvier, Journée nationale d'action contre l'islamophobie

Quatre ans après qu'un homme armé ait fait irruption dans une mosquée de Québec, tuant six fidèles et en blessant 19 autres, le gouvernement fédéral désigne la date de la tragédie comme journée nationale d'action contre l'islamophobie.

Le 29 janvier devient la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie au Canada.

Ottawa a annoncé ses intentions hier à la veille du quatrième anniversaire de la tragédie qui a fait six morts et plusieurs blessés dans la capitale.

En parallèle, le gouvernement de Justin Trudeau s'apprête à légiférer pour contraindre les plateformes web à agir rapidement pour retirer les contenus haineux.

Cette tragédie nous rappelle l'urgence d'agir contre les propos haineux et la radicalisation en ligne (...) C'est avec ce type d'action que nous ferons du Canada un pays plus sécuritaire et plus inclusif.

- Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien