44 nouvelles infections à la COVID-19 dans la région

La grande région de la Capitale-Nationale maintient un bilan de moins de 50 nouveaux cas de COVID, avec 30 nouvelles infection dans la Capitale-Nationale et 14 en Chaudière-Appalaches.

Le nombre de décès demeure par ailleurs inchangé depuis 24 heures.

La situation demeure donc stable, même au chapitre des hospitalisations, mais ne devrait malgré tout pas permettre un passage en zone jaune à court terme.

Le premier ministre François Legault annoncera certaines modifications aux mesures sanitaires lors d'une point de presse à 17h aujourd'hui.

Selon La Presse, il devrait être question de reporter le couvre-feu à 21h30 dans les zones rouges, de faire passer la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec en zone jaune, et de ramener les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire à l'école à temps plein.