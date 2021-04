498M$ de chantiers routiers pour la Capitale-Nationale

Près d'un demi-milliard de dollars seront investis sur les routes de la Capitale-Nationale d'ici 2023.

La liste des chantiers majeurs comprend l'élargissement de l'autoroute Laurentienne nord et l'élargissement d'Henri-IV.

En plus des travaux sur le tablier du pont Laporte, le MTQ reconstruira trois ponts d'étagement au-dessus d'Henri-IV.

Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois dans notre région. La réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l'ensemble de notre réseau.

- Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert et vice-première ministre