5,6M$ par an pour rendre Québec plus accessible

Dans le but de devenir un leader en matière d'accessibilité, la Ville de Québec a présenté ce matin un plan de 5,6M$ par an d'ici 2024.

Le budget permettra de mettre en place plus de 140 mesures visant à rendre accessibles à tous l'ensemble des équipements, infrastructures et programmes de la Ville.

"De grands gestes ont déjà été posés et de concertation avec le milieu, nous poursuivons notre démarche pour faire de Québec une communauté solidaire et inclusive en intégrant au quotidien, dans nos actions, les principes de l’accessibilité universelle. Notre nouvelle vision est un engagement fort envers les citoyens et les organismes du milieu." - Émilie Villeneuve, responsable de l’accessibilité universelle.