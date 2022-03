5M$ pour la relance du centre-ville de Québec

Le Gouvernement du Québec injectent un autre 5 millions de dollars dans la relance économique du centre-ville de Québec.

La ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours en a fait l'annonce mardi aux côtés du maire Bruno Marchand.

Cette aide financière permettra de soutenir les commerçants, restaurateurs et hôteliers dans la réalisation de projets qui auront pour effet de ramener la clientèle au centre-ville.

Pendant la pandémie, le centre-ville a été déserté de ses travailleurs et de ses touristes.

L'argent pourra servir à soutenir les projets de développements d'entreprises, à aider les milieux de la culture et de la restauration et à mettre en place des projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales.

Le maire Bruno Marchand a indiqué que de premières annonces seront faite dès la semaine prochaine pour certaines artères commerciales.



Une première enveloppe de 5 millions avait été accordée pour la relance économique du centre-ville de Québec en avril 2021.