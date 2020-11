8 850 patients perdent leur clinique dans Limoilou

Près de 8 850 patients seront forcés de se tourner vers une autre clinique médicale le 23 décembre dans Limoilou alors que les listes d'attente s'allongent.

Devant l'impassibilité du gouvernement Legault, le GMF Le Synase n'a d'autre choix que d'annoncer sa fermeture en raison d'un manque de médecins au sein de son équipe.

Le ministère de la Santé a refusé d'entendre les solutions de la clinique qui demandait une dérogation pour embaucher 6 nouveaux omnipraticiens. Au Québec, les postes de médecins sont attribués en fonction des Plans régionaux d'effectifs médicaux.

Nous vous rappelons que les manières de répartir et d'attribuer les ressources médicales sont inefficaces et coûteuses, comme en fait foi le rapport de la vérificatrice générale publié en octobre dernier. Malheureusement, le ministre de la santé n'a pas vu avec notre projet, l'opportunité qui s'offrait à lui de corriger ces pratiques pour améliorer les soins et les services qui devraient être offerts à la population de la Capitale- Nationale.

- L'équipe de médecins de la clinique Le Synase