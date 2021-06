81% des entreprises de Lévis favorables au tunnel

Le Réseau express de la Capitale obtient une forte adhésion chez les entrepreneurs de la Rive-Sud.

Plus de 80% des 751 dirigeants d'entreprises qui ont répondu au sondage de la Chambre de commerces de Lévis sont favorables à la vision du gouvernment caquiste en matière de transport collectif.

L'interconnexion des réseaux de transport en commun (88%) et le tunnel (81%) sont les aspects qui séduisent le plus les propriétaires d'entreprises qui ont pignon sur rue à Lévis et qui appuient le REC. En contrepartie, l'appui au tramway planifié à Québec est plutôt tiède alorsq qu'il arrive au bas de la liste avec à peine 45% d'appui.

La même tendance est observée sur l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches où une centaine d'entreprises ont été consultées.

Méga chantiers

Le REC comprend aussi l'ajout d'une centaine de kilomètres de voies réservées pour améliorer la desserte des banlieues.

Le tramway qui dispose d'un budget de 3,3 milliards de $ et le tunnel, dont la facture oscillera entre 6 et 10 millards de $, constituent les deux plus gros morceaux de la vision globale en transport collectif.

Le sondage a été mené en ligne du 8 au 15 juin.